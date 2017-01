Deelfiets moet Groningen veroveren in 2017

(Foto: Groningen Bereikbaar/Twitter)

In maart van dit jaar moeten de eerste twintig deelfietsen in Groningen staan en na de zomer moet dat aantal zelfs zijn opgelopen tot vierhonderd. Als het aan Groningen Bereikbaar ligt, dan wordt de deelfiets een begrip in de stad.

Het principe van de deelfiets is dat Jan en alleman de fiets kan gebruiken. Ze staan straks verspreid door de stad en gebruikers kunnen via een app op hun telefoon zien waar de fiets precies staat. De fiets kan dan voor enkele uren gereserveerd worden, waarna de fiets weer wisselt van tijdelijke eigenaar.



'Goede oplossing voor forensen'

Het idee voor de deelfiets is ontstaan bij de Energy Academy in Groningen. De provincie, de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, het Noorderpoort en het Alfa College werken mee aan het project.



Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66), ook lid van de stuurgroep Groningen Bereikbaar, is de deelfiets een goede oplossing voor veel forensen.



'1 maart operationeel'

'We willen forensen zo veel mogelijk in het openbaar vervoer krijgen', zegt Gräper. 'Maar het natransport van het station tot aan het werk bleek dan vaak een probleem. Ik denk dat we hiermee een oplossing in huis hebben.'



De eerste fiets is inmiddels gelanceerd, maar de deelfiets en de app zijn pas vanaf 1 maart operationeel.





Door: RTV Noord Correctie melden