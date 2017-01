Radar op de zeedijk moet vogellevens redden

Windmolens die stoppen met draaien op het moment dat er vogels langsvliegen. Als het aan het provinciebestuur ligt, dan wordt dat op korte termijn realiteit in de Eemshaven.

Het provinciebestuur heeft na vragen van de Partij voor de Dieren onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van zo'n radar. En volgens gedeputeerde Nienke Homan is de radar haalbaar en kan hij het leven redden van vele vogels.'In de Eemshaven hebben we een prachtige plek voor windmolens. Maar omdat het er hard waait, maken miljoenen trekvogels ook gebruik van de wind. Tussen de drie- en vijfduizend vogels worden op die plek het slachtoffer van de windmolens.'De radar zorgt er voor dat de windmolens stopgezet worden als er grote zwermen met vogels langsvliegen. Voor een enkeling wordt de molen niet stil gezet.'Als de molen niet draait, dan wordt er minder energie opgewekt', zegt Homan. 'Daar moet een afweging in gemaakt worden. Zo'n radar is een mooie kans om rekening te houden met zowel de energieopwekking als met de vogels.'De radar doet z'n werk voornamelijk in het voor- en najaar tijdens de vogeltrek. 'In totaal gaat het om kortdurende periodes tijdens ongeveer 25 nachten per jaar.'Het provinciebestuur gaat nu in gesprek met de ontwikkelaars van de molens. Volgens Homan is het aan hen om te zorgen voor zo min mogelijk negatieve effecten. 'Zij zijn verplicht om te zorgen voor zo min mogelijk vogelslachtoffers en dit is daar een goed middel voor.'