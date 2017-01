Zeventienjarige Zuidbroekster onderneemt vanaf de bakfiets

(Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De 17-jarige Marc Reinolt Begeman uit Zuidbroek onderneemt vanaf zijn bakfiets. Afgelopen zomer reed een ijscowagen door de straat in zijn woonplaats en toen wist hij genoeg: 'Dat wil ik ook'. Hij voegde daarna de daad bij het woord.

Sinds twee weken is hij werkzaam, niet vanuit een auto, maar vanaf een bakfiets. Onder de naam Begeman's Retro Food wil hij de inwoners van onze provincie weer laten kennismaken met ambachtelijke producten.



Verdienmodel

Limonade, stroopwafels, steekijs, maar ook oliebollen verkoopt hij. Zijn bedrijf is nog maar twee weken actief, maar volgens de jonge ondernemer is er zeker vraag naar zijn producten.



'Ik ben nog maar net begonnen met mijn bedrijf, maar ik denk zeker dat ik hiermee een goed verdienmodel heb gevonden', zegt de zelfverzekerde 17-jarige ondernemer.



Nog geen rijbewijs

Alhoewel hij met zijn bakfiets graag door de hele provincie wil reizen is er wel één probleem: Marc Reinolt heeft nog geen rijbewijs.



En van Zuidbroek naar Veendam fietsen op de bakfiets is geen optie. Toen hij dus in Veendam zijn etenswaren ging verkopen waren het zijn ouders die de bakfiets per auto naar de Parkstad brachten.



Van bakfiets naar koelvak

Zijn bakfiets is helemaal opgeknapt en in oude staat teruggebracht. 'Een kennis van mijn vader is erg handig. Die heeft de geïsoleerde vakken in de bakfiets gemaakt. Zo blijft het steekijs op tempratuur.'



Maastricht

Maar voordat de bakfiets was gekocht werd stad en land afgezocht. 'Het was een hele onderneming om een bakfiets te kopen. Bakfietsen zijn blijkbaar schaars, maar in Maastricht hebben we deze fiets gevonden. Het was een hele wereldreis.'

