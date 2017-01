Pakt Donar laatste strohalm in Siberië?

(Foto: RTV Noord)

Donar speelt woensdagmiddag de lastige uitwedstrijd tegen BC Enisey. De Russische basketbalploeg is nog ongeslagen in de tweede poulefase van de Europe Cup. Donar moet winnen om een reëel uitzicht te houden op een vervolg in het toernooi.

De wedstrijd wordt gespeeld in Krasnoyarsk, in Siberië. De Groningers moeten exact 6.526 kilometer overbruggen om de plaats waar het momenteel achttien graden vriest, te bereiken.



Vorige maand speelden beide ploegen tegen elkaar in MartiniPlaza. Destijds leed Donar met 76-84 een verdienstelijke nederlaag. Al moet wel worden aangetekend dat de sterspeler van Enisey, Frank Elegar, afwezig was wegens een blessure.



Indrukwekkend

In de wedstrijden die volgden maakte BC Enisey op indrukwekkende wijze de status van favoriet in de poule waar. Het sterke Hongaarse Lukoil Academic werd met 92-71 afgedroogd. Tegen het Portugese Benfica won Enisey zelfs met dertig punten verschil. Daarmee staat de ploeg van coach Oleg Okulov stevig bovenaan in Poule P.



Donar won na de openingswedstrijd nog wel knap in Lissabon van Benfica. Maar in de strijd om de tweede plaats moesten de Groningers voorlopig hun meerdere erkennen in Lukoil Academic. In het Bulgaarse Sofia werd met 88-62 verloren. Daarmee staat Donar nu op een derde plaats in de poule, met vier punten.



Knock-out fase

Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de knock-out fase van de Europe Cup. De beste nummers twee van de zes groepen voegen zich hier ook bij. Op dit moment lijkt dat dus al een uiterst lastig karwei te worden voor Donar. Alleen wanneer de resterende drie wedstrijden gewonnen worden, heeft de ploeg nog een realistische kans.



De wedstrijd in Krasnoyarsk begint woensdag om 13.10 uur Nederlandse tijd.

Door: RTV Noord Correctie melden