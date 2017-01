Groningse putdekselklok verovert de wereld

De Groningse putdekselklok met d'Olle Grieze (Foto: RTV Noord)

Putdeksels die worden omgetoverd tot klok. In Groningen een groot succes, maar ook andere steden in ons land hebben de bijzondere klok omarmd. En zelfs Berlijn en New York hebben interesse in de putdekselklok.

Martinitoren

De klok wordt niet gemaakt van 'gewone' putdeksels, maar van deksels met een afbeelding erop. In november 2010 kreeg de stad Groningen 120 putdeksels met een afbeelding van de Martinitoren erop. Die bijzondere deksels werden geplaatst, omdat de renovatie van het riool onder de binnenstad was afgerond.



Eureka!

Kunstenaar Sander Heering uit Groningen zag tijdens zijn wandelingen door het centrum steeds die mooie putdeksels. 'Ik wilde daar iets leuks mee doen, maar ik wist niet wat.' Heering vroeg de gemeente Groningen of hij zo'n putdeksel mocht lenen. Dat mocht. 'Toen ik er een mal van maakte, viel het kwartje. Een echt eureka-momentje', vertelt de kunstenaar. Maar het maken van putdekselklokken bleek vrij duur. Via een crowdfundingactie kreeg Heering het benodigde geld snel bij elkaar.



Andere steden

Vervolgens wilden ook andere steden hun eigen putdekselklok. Winschoten wilde er bijvoorbeeld eentje met d'Olle Witte erop. Ook Emmen, Nijmegen en Amsterdam vroegen een exemplaar van hun eigen stad. En nu is er zelfs belangstelling vanuit Hamburg, Berlijn en New York.



Londen

Heering heeft nog geen idee waar het eindigt. 'Londen staat in ieder geval nog op mijn verlanglijstje.' De Groninger kunstenaar komt binnenkort met een website.



