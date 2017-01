Ronald trekt daklozen in Groningen aan de jas

Ook de politie in Groningen zamelt momenteel jassen in voor daklozen.

De 'jassenactie' ontstond door een veelbesproken inbeslagname in Rotterdam. Een agent nam daar een jas van een zwerver in beslag, omdat er een V'tje op was gestikt. Alleen beveiligers mogen zo'n embleem dragen.



Ook de thuis- en daklozen in Groningen hebben inmiddels gehoord van de jassenactie. Ronald vroeg zich af wat ze er van vinden…

