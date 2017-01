UMCG-baas: alleen preventie kan gezondheidszorg betaalbaar houden

De gezondheidszorg in Nederland is alleen betaalbaar te houden als de rijksoverheid volledig inzet op preventie: het voorkomen van ziekten.

Dat zei bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG dinsdagmiddag in zijn nieuwjaarstoespraak.Hij wees op cijfers van het Centraal Plan Bureau: in 2030 zijn er zeven miljoen chronisch zieken in Nederland en lopen de zorgkosten verder op. 'Als we op deze wijze verder gaan, dan gaat de wal het schip keren. Dat kan niet anders.'De regering moet daarom volledig gaan voor preventie, vindt Aartsen. 'We moeten ziekenhuisopnames uitstellen, de basiszorg anders regelen.'Hij pleit voor preventieprogramma's die vervolgens over heel Nederland kunnen worden uitgerold. Het UMCG zou deze programma's kunnen ontwikkelen.Volgens Aartsen gebeurt dit ook al. 'Met gerichte voeding kan je er bij de diabetes-patient zelfs voor zorgen dat ze uiteindelijk geen patient meer zijn.'Vooralsnog ziet hij in de verkiezingsprogramma's (of zoals hij gekscherend zei: verkiezingsretoriek) niets zinnigs terug over preventie. 'Niemand heeft een visie. Maar preventie is de enige manier om de financiering uiteindelijk nog rond te krijgen.'Aartsen legt het niet alleen op het bordje van de overheid; de verzekeraars zouden ook aan preventie moeten doen. Nu handelen ze als een soort 'eenheidsworst of look-a-likes' door alleen behandelingen te vergoeden.Aartsen greep de nieuwjaarsrede verder aan om geld te vragen voor Lifelines. Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen zien in 2019 graag een derde ronde van het bevolkingsonderzoek, maar het geld is op.Zelf kunnen UMCG en RUG de organisatie van Lifelines nog even in stand houden, maar het kost miljoenen om de 165.000 deelnemers opnieuw langs te laten komen voor onderzoek, vragenlijsten en testen.Aartsen doet daarom een beroep op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de provincies. Lifelines levert volgens hem een schat aan informatie op die gebruikt kan worden bij het voorkomen van ziektes.'En de provincies willen werkgelegenheid. Dat krijgen ze met preventieprogramma's. Laten we ervan uitgaan dat iedereen verstandig gaat worden en meegaat in het project', stelde Aartsen.