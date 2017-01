Nieuwbouw operatiecentrum, IC en spoedeisende hulp van UMCG past niet

(Foto: Erik Hogeboom)

Tegenslag bij nieuwbouwplannen van het UMCG: de nieuwe spoedeisende hulp, operatiekamers en intensive care passen niet op de beoogde plek. Daarom moeten de plannen eerst terug naar de tekentafel.

Het UMCG krijgt midden in het ziekenhuis een nieuwe zogenoemde hot-floor, met een nieuw operatiecentrum, een modernere intensive care en een ruimere spoedeisende hulp.



'Te weinig meters beschikbaar'

De sloop van de beoogde locatie is al gaande, maar nu blijkt het dus niet te passen. Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG: 'Wat je ziet is dat we te weinig meters beschikbaar hebben voor de wensen die men heeft.'



Volgens Aartsen is het geen grote tegenvaller. 'Dit is iets wat je tegenkomt op het moment dat je veel verlangens hebt maar niet de mogelijkheid om ze in te vullen met vierkante meters.'



Nauwelijks vertraging

Veel vertraging hoeft er volgens Aartsen niet te ontstaan. De ruimte krijgt dit jaar nog wel een overkapping. Eind 2017 gaat het ziekenhuis nadenken over het aanbestedingstraject. 'Zodat we begin 2018 gewoon kunnen beginnen. Dan hebben we nauwelijks tot geen tijd verloren.'





Door: RTV Noord Correctie melden