Fontana Bad Nieuweschans is 'Leukste uitje van Groningen'

(Foto: Frits Huisman / Groningen in Beeld)

Fontana Bad Nieuweschans is door de ANWB-leden verkozen tot 'Leukste uitje van Groningen'. Een vrijwilliger van het kuuroord nam de prijs dinsdagmiddag op de Vakantiebeurs in Utrecht in ontvangst.





Zevende keer

Het was de zevende keer dat er gestemd kon worden voor het 'Leukste uitje'. De Efteling werd gekozen tot leukste van Nederland.



DoeZoo Insektenwereld in Leens eindigde op de tweede plaats in de verkiezing. DoeZoo pakte in 2015 en 2016 de eerste plaats. Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum maakte het podium compleet, op de derde plek.

