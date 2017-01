NAM bereid om uit schade-afhandeling te stappen

NAM-directeur Gerald Schotman (Foto: Siese Veenstra/ANP)

De NAM doet een stevige stap terug bij de schade-afwikkeling en het versterken van woningen en gebouwen. Dat kondigt NAM-directeur Gerald Schotman dinsdag aan in zijn nieuwjaarstoespraak.

De NAM geeft de regie van de schade-afwikkeling nog verder in handen van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 'Wat ons betreft stapt de NAM uit de schade-afhandeling en het versterken', kondigt Schotman aan.



Verder afstand

Hij verwijst verder naar eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer. 'Ik heb daar aangegeven dat de NAM op grotere afstand bespreekbaar is. Voorwaarde is wel dat goede afspraken gemaakt worden over de redelijkheid van de vergoeding. Er kan geen sprake zijn van een blanco cheque.'



Schotman hoopt met deze stap het vertrouwen van de inwoners van Groningen terug te winnen. 'Daarom is het belangrijk dat je onafhankelijkheid en afstand creëert. Dat is onze wens en wij zijn bereid om daar de volgende stap in te zetten,' licht de NAM-directeur toe.



Energietransitie

Verder staat hij in zijn nieuwsjaarsrede uitgebreid stil bij de energietransitie. Hij noemt recente ontwikkelingen, zoals de bouw van megawindparken op de Noordzee, positief. Maar Schotman waarschuwt ook voor al te groot optimisme.



Rol aardgas blijft

'Het is een heel goede stap, waar ik voor de volle honderd procent achter sta. Maar dan moet ik er ook bij vertellen dat de vijf geplande windparken vanaf 2023 evenveel energie leveren als 23 dagen gasproductie in Groningen. Ik voorzie dan ook nog geruime tijd een belangrijke rol voor aardgas', aldus Schotman tijdens de nieuwjaarsreceptie.



Toon in debat

De NAM-directeur merkt verder op dat hij zich zorgen maakt over de toon van het debat over de gaswinning in Groningen. 'Daar heeft niet alleen de NAM mee te maken, maar iedereen in Nederland. Dat baart mij zorgen.'



Afscheid collega's

Hij staat ook stil bij de omvangrijke reorganisatie die het gasconcern heeft ondergaan. 'Afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van vierhonderd collega's. Je beseft wat dat doet met de mensen zelf, maar ook met de werkgelegenheid in het Noorden. Toch is afscheid nemen soms nodig om relevant te blijven als organisatie in de toekomst.'

Door: RTV Noord Correctie melden