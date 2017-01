Eurosonic Noorderslag: de economie van Groningen rockt mee

Mudjevolle hotels, geen restauranttafel beschikbaar zonder reservering en een blije middenstand. De circa 45 à 50 duizend bezoekers aan Eurosonic Noorderslag brengen miljoenen in het laatje. Bovendien zet het festival de stad internationaal in de schijnwerpers als cultureel brandpunt. Wat betekent ESNS voor de stadse economie? NoordZaken brengt het in kaart.

Het festival in Groningen is een rolmodel voor andere Europese festivals Dago Houben - directeur ESNS

De stad barst bijkans uit z'n voegen wanneer woensdag de invasie van 42 duizend muziekliefhebbers, meer dan 4.300 professionals uit de muziekbusiness en een horde artiesten op gang komt. En ze willen allemaal een bed, een bad en hun brood. In 2012 heeft de organisatie laten uitrekenen wat voor bestedingsimpuls dit oplevert. Dat sommetje leverde een bedrag op van 6,5 miljoen euro. De nettowinst voor de Groninger ondernemers werd becijferd op 1,7 miljoen.De economische waarde van het festival was toen zo'n 30 miljoen. Dat is de prijs bij verkoop van ESNS aan een andere stad, mocht het Groningen in de bol zijn geslagen. En dan is er nog de nauwelijks uit te rekenen mediawaarde. Dat is het bedrag dat de stad kwijt zou zijn wanneer het alle publiciteit die het muziekevent genereert zou moeten inkopen.Recentere cijfers zijn er niet, dus we moeten het nu doen met een nogal ruwe schatting, waarschuwt ESNS-directeur Dago Houben, maar hij wil wel een poging wagen.Alles wat in 2012 gold is met een factor 2,2 te vermenigvuldigen, stelt Houben, die benadrukt dat het resultaat een schatting op een servet blijft. ESNS is de voorbije jaren gegroeid als kool. Het aantal bezoekers en mensen uit de muziekbusiness dat naar Groningen komt is meer dan verdubbeld. Voorzichtig is dan te concluderen dat er tussen de 10 en 15 miljoen euro wordt besteed.Dat de prijzen in de afgelopen jaren zijn gestegen verhoogt het totaal uitgegeven bedrag. Ook prijzen voor hotelkamers zijn de hoogte ingeschoten. 'Een hotelkamer kost gemiddeld 200 euro per dag. Keer vier. Tel maar uit', aldus Houben. Volgende week kost dezelfde kamer overigens maar de helft.De begroting van de ESNS-organisatie is vergeleken met een jaar of vijf geleden eveneens meer dan een keer zo hoog en ligt nu rond de 4 miljoen euro. Geld dat uitgegeven wordt aan marketing en productie. 'Het meeste gaat in de techniek zitten', legt Houben uit. 'We willen de artiesten zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. Dan heb je hele goede techniek nodig voor het licht en geluid.'Creatief directeur Peter Sikkema van ESNS zei eerder eens: 'De promotionele waarde is waanzinnig.' Popjournalisten en vakbladen van over de hele wereld zijn present en circa 40 Europese radiostations verzorgen uitzendingen vanaf het festival, met potentieel miljoenen luisteraars. Groningen bevestigt zijn reputatie als creatieve stad.Houben: 'ESNS is een rolmodel voor festivals in Hamburg, Berlijn of Brighton. Met onze focus op live-muziek onderscheiden we ons nog steeds van andere muziekfestivals. De hele muziekbusiness is verschoven van recorded naar live. Wij lopen voorop in die ontwikkeling en hebben een flinke voorsprong op die steden die hetzelfde proberen als wij.'ESNS is in de eerste plaats een showcase-festival waar bands aan programmeurs, agenten en anderen uit de muziekbusiness tonen wat ze kunnen. Houben zegt de concurrentie op afstand te houden door de artiesten de gelegenheid te geven een top-optreden te verzorgen en tegelijkertijd de muziekprofessionals in de watten te leggen. 'We zorgen voor een uitstekende ontvangst en een goede plek bij de optredens voor de belangrijke mensen uit de muziekbusiness.''Je moet altijd rekening houden de competitie', verklaart Houben. 'We zien andere festivals elementen van ons overnemen. Dat betekent dat we moeten blijven vernieuwen. We zijn er zeer strijdbaar in en overtuigd van ons eigen kunnen.'Creativiteit is business en de creatieve sector is ontdekt als economische motor. Mensen vinden steden met een sterk cultureel profiel aantrekkelijk. Goede musea, aansprekende exposities en theaters met interessante voorstellingen en een stevige populatie kunstenaars en andere creatieven werken als een bezoekersmagneet. Ook bedrijven vestigen zich graag in steden met een sterke creatieve sector.De organisatie Innofest gebruikt dat gegeven en brengt ondernemers en festivals bij elkaar. Onder meer door ondernemers hun producten uit te laten testen op festivals als ESNS. Zo gaat Loqit uit Drachten de werking van een slotsysteem voor kluisjes testen en gaat een groep programmeurs, hackers en andere it'ers aan de slag met een stembedienings-app die op ESNS info geeft over bijvoorbeeld tijd en plaats van optredens.'We geven de ondernemers de ruimte', zegt Anna van Nunen van Innofest. 'Kunnen ze bij wijze van sp reken meteen hun producten verkopen aan de grote festivals die deze zomer zijn.'