Lycurgus lijdt gevoelige nederlaag in Bulgarije

De volgende ronde in de Europese CEV Cup lijkt ver weg voor de volleyballers van Abiant Lycurgus. In de Bulgaarse hoofdstad werden de Groningers met 3-0 verslagen door Levski Sofia (25-22, 26-24, 27-25).

Lycurgus is ingestroomd in het toernooi om de CEV Cup, het tweede Europese niveau, nadat de ploeg door Maaseik werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League. Daarvoor schakelden de Groningers nog wel de Bulgaarse landskampioen Dobrudja 07 Dobrich uit.Levski Sofia is de 15-voudig kampioen van Bulgarije. Vorig seizoen eindigde Levski als negende in de nationale competitie, Lycurgus werd in 2016 kampioen van Nederland.De return van het tweeluik is op woensdag 18 januari in het Alfa-college Sportcentrum. Lycurgus moet dan met 3-0 of 3-1 winnen en vervolgens de zogenaamde 'golden set' om door te gaan naar de laatste zestien.Mocht dat lukken, dan wacht vermoedelijk het Turkse Fenerbahce SK uit Istanbul. Die ploeg won uit met 3-0 van Hapoel Mate-Asher Akko uit Israël.