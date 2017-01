Enige school Jonkersvaart gaat dicht

Openbare basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart sluit per 1 augustus de deuren. Dat heeft Stichting Westerwijs, waar de school onder valt, besloten.

Directeur Gerrit Rotman heeft de ouders van de kinderen per brief geïnformeerd. Donderdag 19 januari wordt het besluit tijdens een bijeenkomst toegelicht.Gemeentebelangen Belangen Marum steekt zijn ergernis niet onder stoelen of banken. Fractievoorzitter Tineke Homans: 'Net als bij de sluiting van de school in Noordwijk wordt er wéér niet niet vooraf overlegd door Westerwijs. De communicatie van het schoolbestuur laat sterk te wensen over'.