Stroomstoring in deel van de Pekela's is voorbij (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De 330 huishoudens in Nieuwe Pekela en Boven Pekela die in het donker zaten, hebben weer stroom. Een kapotte kabel bleek de oorzaak van de stroomstoring, die zo'n anderhalf uur duurde. Om 20.28 uur had de monteur van Enexis de storing verholpen.

Onder meer aan de Tilstraat, H.B. Hulsmanstraat, Dwarsdiep, Nieuwe Zuideraanleg, J de Weerdstraat en de J.R Stuutstraat zaten de mensen in het donker.

