Bouw van studentenflats langs Friesestraatweg is een stap dichterbij

Ontwikkelaar Woldring United hoopt zo snel mogelijk met de bouw van 435 studentenwoningen aan de Friesestraatweg in Groningen te beginnen. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Hoewel het bestemmingsplan een aantal foutjes bevat, lijkt dat het studentenhuisvestingsproject niet op te breken. Rechter en staatsraad Peter van Buuren zegt dat de Raad van State de kleine foutjes zelf wel kan repareren.De Raad behandelde dinsdag de bezwaren van de omwonenden tegen de bouw van studentenflats op de plek van het oude meubelbedrijf Woldring. Als de Raad het bestemmingsplan zelf repareert, scheelt dat een hoop tijd en kan ontwikkelaar Woldring snel de spa in de grond steken.De raadsman van Woldring en de woordvoerder van de gemeente Groningen reageerden opgetogen op de voorzetjes van staatsraad Van Buuren. Afgelopen oktober zette de Raad van State het plan na een spoedzaak nog in de ijskast. De gemeenteraad had het maximum aantal woningen aan de parkeerruimte op eigen terrein gekoppeld. Toen bleek dat er met een eventuele ondergrondse parkeergarage veel meer dan 435 woningen gebouwd konden worden, zette de Raad het plan op slot.Maar de gemeente en ontwikkelaar willen dat helemaal niet, bleek tijdens de rechtszitting. Woldring wil niet meer dan 435 studentenwoningen bouwen. Dat kan in principe met een eenvoudige regel in het bestemmingsplan worden gerepareerd.'Waarom heeft de gemeente Groningen dat niet gelijk gedaan na de spoeduitspraak?', vroeg staatsraad Van Buuren aan de woordvoerder van de gemeente. Die benadrukte dat er mogelijk nog meer foutjes in het plan kunnen zitten. 'Om die reden wil Groningen de einduitspraak afwachten en dan alles in één keer goed herstellen', aldus de gemeentewoordvoerder.En inderdaad kwamen er tijdens de zitting meer foutjes en missers aan het licht. Staatsraad Van Buuren schatte in dat ook die andere foutjes min of meer eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Of de Raad van State zelf de boel gaat repareren, of dat uiteindelijk toch aan de Groninger gemeenteraad overlaat, zal binnen zes tot twaalf weken uit de uitspraak blijken.De tegenstanders, die nabij het geplande studentenhuis wonen, hopen evenwel dat de Raad van State het plan niet zelf gaat repareren, maar terugstuurt naar de gemeenteraad. Zij vinden de foutjes niet zo klein en menen dat het bestemmingsplan aan alle kanten rammelt.Zo vinden de buren dat de gemeente op zijn minst had moeten kijken of een MER (Milieueffectrapport)-onderzoek noodzakelijk was. Volgens de wet is een gemeente pas verplicht om een MER uit te voeren als ze meer dan tweeduizend woningen wil bouwen.Hoewel het Woldringplan 'slechts' 435 studentenwoningen telt, heeft de gemeente Groningen nog meer woningbouwprojecten rondom het Reitdiep op stapel staan. Naast het Woldringplan bestaan er nog twee plannen voor 810 woningen. Daarnaast staan er volgens de raadsvrouw van de omwonenden nog eens zes projecten op stapel. Die zouden bij elkaar over de 2000 woningen uitstijgen.De Groningse gemeentewoordvoerder ontkende niet dat er meer projecten op stapel staan, maar voegde daar aan toe dat die zes projecten nog allesbehalve concreet zijn. Laat staat dat bekend is hoeveel woningen er in totaal gebouwd zullen worden.De reden dat de tegenstanders een MER willen, is dat zij vinden dat er te veel studentenwoningen in de wijk Paddepoel worden gepland.Bewoner Tim Bakker zei dat hij aan de Perseusstraat is gaan wonen voor wat meer rust: 'Veel van mijn buren zijn de stad uitgegaan. Niet zozeer gevlucht voor de studenten, maar wel naar een rustigere omgeving. En dan krijgen we opeens een studentencomplex met 435 studenten op de stoep. De gemeente noemt het zelfs intensieve studentenhuisvesting. Dat intensieve ken ik alleen uit de veeteelt. Je moet niet alle studenten op één plek concentreren. Die kunnen toch beter in de stad verspreid worden.'