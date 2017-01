Nationale Ombudsman neemt poolshoogte in Groningen

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen neemt volgende week woensdag opnieuw een kijkje in het aardbevingsgebied. Hij praat onder meer met gedupeerden in Slochteren.

Verder zit hij om tafel met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. 'De ombudsman wil zo een goed beeld krijgen van de situatie van nu in Groningen,' licht een woordvoerder toe.De Nationale Ombudsman bemoeide zich eerder met de problemen in Groningen. Ook toen nam hij poolshoogte in het gebied.Ook stelde Van Zutphen een gedupeerde uit Bierum in het gelijk, toen ze had geklaagd over de wijze het ministerie van Economische Zaken met haar klachten om was gegaan.Verder constateerde hij in zijn onderzoek 'bestuurlijke spaghetti' dat het vertrouwen van Groningers in de overheid heel laag is. Daar praat hij volgende week met Alders over.Lees ook: Nationale Ombudsman maakt gehakt van optreden instanties in aardbevingsgebied