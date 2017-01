Wat was die luide knal?

(Foto: Flickr/Kris Vera-Phillips (Creative Commons))

Op verschillende plaatsen in onze provincie is dinsdagavond een luide knal gehoord. Meldingen kwamen onder meer uit Pieterburen en Garnwerd. Via de aardbevingsmelder van RTV Noord kwamen veertien berichten binnen en op Twitter verschenen tal van reacties over een harde knal. Was het een aardbeving?

Door: RTV Noord Correctie melden