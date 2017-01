Gratis cursus politiek voor inwoners Vlagtwedde

Burgemeester Leontien Kompier (Foto: RTV Noord)

De gemeente Vlagtwedde biedt haar inwoners een gratis cursus politiek aan. Dat maakte burgemeester Leontien Kompier bekend op de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De cursus, die zes bijeenkomsten omvat, komt er met het oog op de aanstaande samenvoeging met Bellingwedde tot de nieuwe gemeente Westerwolde, per 1 januari 2018.

'Met burgemeester Janneke Snijder van Bellingwedde wil ik veel mensen bij onze nieuwe gemeente betrekken. Het is een mooi aanbod om ze kennis te laten maken met de lokale politiek', aldus Kompier. Het is voor mensen die er meer van willen weten, maar ze hoopt dat de cursus 'Politiek bewust, politiek actief' er ook toe leidt dat mensen zelf politiek actief worden.



Mikken op een hogere opkomst

'Je kunt nooit genoeg aan de weg timmeren', zegt Kompier. 'De belangstelling voor politiek neemt af als je kijkt naar de cijfers van het CBS. Daar schrik je van. In ons gebied is die belangstelling er maar bij een procent of 30 tot 40. Dat willen we opkrikken'.



Woensdag 22 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Westerwolde. Kompier mikt, met hulp van de cursus, op een opkomst van 70 procent. 'Dat is een uitdaging op zich, want de laatste jaren lag dat steeds rond de 50 procent.'

Door: RTV Noord Correctie melden