'Ze laten mijn kinderen in de kou staan'

De aangekondigde sluiting van openbare basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart komt hard aan bij Margriet Alkema uit Marum: 'Ik voel me genaaid'.

Haar twee zoons van negen en zeven zitten nog maar pas op de school. Alkema moet dus nu weer op zoek naar een andere school voor haar kinderen.Na een lange zoektocht dacht Alkema eindelijk een goede plek voor haar kinderen te hebben gevonden. Haar beide zoontjes zijn autistisch, hebben ADHD en zijn meer dan gemiddeld begaafd. 'Ze kunnen niet terecht in het speciaal onderwijs en verdrinken in de grote klassen van het regulier onderwijs. En mijn keuze was 't Jonkertje.'Het was Alkema verteld dat de school in de toekomst zou moeten sluiten. Maar dat het zo snel zou gebeuren, had ze niet verwacht. 'Het was kiezen tussen twee kwaden. Of een school die binnen anderhalf jaar dicht ging, zoals mij was verteld. Of dat mijn oudste helemaal ging verzuipen.''Ik neem het de school kwalijk dat de geschiedenis van de jongens uitvoerig met ze is besproken. Ze gaan er twee dagen naar school en dan krijg je te horen dat de school dicht gaat. Zo ga je niet met kinderen om. Er zitten heel veel van deze speciale kinderen op 't Jonkertje. En die staan nu in de kou.''t Jonkertje valt onder stichting Westerwijs. Bestuursvoorzitter Ton van Pelt begrijpt de boosheid van Alkema: 'Ze heeft volkomen gelijk. Dit had zo niet moeten gebeuren. We gaan ons uiterste best doen om voor haar kinderen een goede oplossing te vinden.'Maar dat de sluiting van 't Jonkertje onvermijdelijk is, staat voor Van Pelt vast. 'Het aantal kinderen op 't Jonkertje is nu nog rond dertig, maar in de toekomst worden dat er alleen maar minder. We hebben nu nog tijd om het goed te regelen, maar als we straks onder de 23 leerlingen zitten - het minimum dat het ministerie verplicht stelt - dan valt er niets meer te kiezen.'