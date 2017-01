Snel door Stad op een 'slimme' fiets

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

Wie snel ergens heen moet in de stad Groningen kan binnenkort via een z'n mobieltje gebruik maken van een deelfiets. De proef Sharebike 050 met 'slimme' deelfietsen begint begint op 1 maart.

Sensoren

Op een aantal plaatsen in Groningen worden in totaal twintig fietsen gestald. De fietsen hebben slimme sloten met sensoren die met behulp van een app opgespoord en van het slot worden gedaan.



De slimme fietsen dragen bij aan de bereikbaarheid van de stad Groningen en wil bevorderen dat mensen de auto laten staan.



Proefpersonen

De proef met de slimme deelfiets is een initiatief van Groningen Bereikbaar, de Stad en provincie Groningen en de grote onderwijsinstellingen. Het project duurt een half jaar, waarbij een groep proefpersonen de slimme deelfiets gaat uitproberen om de kinderziektes eruit te halen en gebruikerswensen op te sporen.



Daarna wordt de proef geëvalueerd en besloten of er een vervolg op komt.



De slimme fietsen worden gestald op de P+R terreinen rond de stad, het Zerniketerrein, de binnenstd en een aantal locateis van Alfacollege en Noorderpoort.

Door: RTV Noord Correctie melden