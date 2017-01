Studenten de straat op vanwege een gaslucht

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

De brandweer Groningen is dinsdagavond uitgerukt voor een gaslucht in een woning in de Oppenheimstraat. De gaslucht werd geroken in een studentenpand.

Bij aankomst van de brandweer waren de bewoners al uit het pand. Ze hadden alle ramen al open gezet.



De brandweer heeft meerdere metingen gedaan, maar het is niet bekend of er wat gemeten is.

Door: RTV Noord Correctie melden