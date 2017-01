Marketing Groningen: 'Praktisch alle hotels in Stad zijn volgeboekt'

(Foto: Niels Knelis/ ESNS)

Er is de komende dagen vrijwel geen hotelkamer in de stad Groningen te boeken. Dat zegt Michel Aaldering, projectmanager toerisme van Marketing Groningen.

Volgens Aaldering moeten bezoekers van Eurosonic/Noorderslag goed zoeken naar een slaapplek.



Buiten de stad Groningen

'Op sites als booking.com wordt een bezettingsgraad bereikt van 92 procent', zegt hij. 'Dat is prachtig. Eigenlijk is er alleen nog buiten de Stad plek, in het nieuwe Van der Valk-hotel bijvoorbeeld.'



'Exponentieel gestegen'

Daarnaast wijst hij op de mogelijkheden die online platforms als AirBnB bieden. 'Als je goed zoekt, zijn er wel mogelijkheden. Maar het is goed druk. Dat komt door het aantal bezoekers dat exponetieel gestegen is de laatste jaren.'

Door: RTV Noord Correctie melden