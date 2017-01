Herinneringscentrum Kamp Westerbork is serieus bezig met uitbreidingsplannen

Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft concrete plannen om uit te breiden.

Vorig jaar september maakte het centrum bekend fors te gaan uitbreiden, maar meer dan een paar schetsen en ideeën waren er toen nog niet. 'Inmiddels zijn de plannen voor de uitbreiding serieus. Aan het einde van deze maand gaan we echt de gesprekken met de architect beginnen', zegt directeur Dirk Mulder van het centrum tegen RTV Drenthe.Mulder: 'Waar ik vooral mee bezig moet, is de financiering van het geheel. Er zijn wel wat inspanningen nodig, want het geld ligt niet op straat. Dat moet echt z'n beslag gaan krijgen in dit jaar'.Het huidige museum gaat gedeeltelijk tegen de grond en er komt een nieuw gebouw, dat anderhalf keer groter wordt. Dat is nodig, omdat het centrum het aantal bezoekers niet meer aan kan.