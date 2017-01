Kamp houdt lippen op elkaar over noordelijke Tesla-campagne

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil niks loslaten over de campagne die Noord-Nederland gezamenlijk voert om Tesla binnen te halen. Wel vindt hij dat 'Nederland er goed op staat bij bedrijven in Californië.'

Dat zegt Kamp woensdagochtend op Radio 1 na zijn werkbezoek bij onder andere Google, webshop Amazon en Tesla in de Verenigde Staten. Het Noorden lanceerde dinsdagmiddag haar website en social media-campagne om Tesla te overtuigen van ' Top Dutch '.Kamp gaat er echter niet op in. 'Het is niet mijn taak om de campagnes van regio's te becommentariëren. Ik treed op in het Nederlandse belang. Regio's doen wat zij vinden dat ze moeten doen, en iedereen moet daarin zelf verstandige beslissingen nemen. Ik wil hun enthousiasme daarin niet kort houden.'Wel haalt Kamp Noord-Brabant aan: 'Elon Musk en ik weten allebei dat Tesla haar Europese hoofdkantoor in Nederland heeft en dat ze de assemblage van de auto's voor de Europese markt in Tilburg doet. Er werken zo'n 700 mensen in Nederland voor Tesla en we bespreken hoe dat gaat.'Kamp wil niet zeggen hoe vergevorderd Tesla's plannen zijn om haar gigafabriek in Europa te bouwen. 'Ik ben blij met de grote belangstelling die er bij Californische bedrijven is voor Nederland. Alles wat ze al doen bij ons en ook de plannen voor de uitbreiding - ik ben daar optimistisch over.'Media in het hele land berichten dinsdagavond of woensdagochtend over de noordelijke Tesla-campagne.