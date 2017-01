Pieter en Engel leggen ruzie bij: 'Wie mouten der toch met zien allen wat van moaken'

Burgemeester Pieter Smit van Oldambt en Engel Modderman van de communistische partij VCP hebben hun slepende ruzie bijgelegd. Een bemiddelende rol van commissaris van de Koning René Paas heeft de neuzen weer dezelfde kant op gekregen.

De burgemeester en de communist hebben flinke robbertjes gevochten. Met name op sociale media werd soms met modder gegooid. Dat is nu over. De voltallige VCP-fractie ging na een goed gesprek met Paas op bezoek bij Smit. In zijn kamer werd in het bijzijn van griffier Pieter Norder alles uitgepraat.De ruzie begon bij een demonstratie in Winschoten tegen bezuinigingsplannen van het kabinet in november 2014. Het protest was mede een initiatief van de VCP. Er werden vijf mensen aangehouden na groot machtsvertoon van de politie. Modderman nam dat Smit erg kwalijk, ook al omdat Smit vlak voor het gebeuren zelf langs kwam rijden in zijn auto.Modderman: 'Hij had even uit kunnen stappen. Dan hadden we het er over gehad en was er niks aan de hand geweest. Dat hebben we nu uitgepraat. Pieter was bang voor Harense toestanden (Facebookrellen, red.) en daarom was er ingegrepen. Dat snap ik ook wel'.De aangifte van Pieter Smit over het lekken vanuit een vergadering over de komst van een noodopvang voor vluchtelingen in Beerta gooide nog meer olie op het vuur. Modderman vond dat Smit met de beschuldigende vinger wees naar de communisten. 'Dat is ook uit de wereld. We staan er allebei anders in, maar we weten nu van elkaar hoe het gegaan is', aldus de VCP-voorman.Modderman is blij dat de kou uit de lucht is: 'Wie mouten er in Oldambt toch mit zien allen wat van moaken. Den kin je beter gain roezie hebben'.