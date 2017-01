Statenfractie SP op de bres voor Refaja: 'Lijkt op salamitactiek'

De Statenfractie van de SP wil dat de provincie Groningen de druk richting Treant Zorggroep opvoert om het Refaja ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis te laten blijven.

De fractie maakt zich zorgen over de toekomst van het Refaja, omdat uit documenten blijkt dat de leiding van Treant nadenkt om de spoedeisende hulp, intensive care en verloskunde te verkleinen. En dat is tegen het zere been van de grootste Statenfractie van de provincie.'De provincie kan een ziekenhuis niet in stand houden, maar kan wel de druk opvoeren richting de Treant Zorggroep', zegt Statenlid Christiaan Serbanescu. De partij stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten om dit af te dwingen.Serbanescu vraagt zich af welke intenties de leiding van de Treant Zorggroep heeft. 'In Delfzijl bij het Delfzicht ziekenhuis werd de 'salamitactiek' toegepast. Er worden steeds kleine stukjes van de salamiworst afgesneden, totdat er niets meer over is.''Dat was ook in Delfzijl het geval. Het ziekenhuis werd langzaam uitgekleed, totdat het niet verder kon, en daarna werd er gezegd dat Delfzicht geen volwaardig ziekenhuis meer was en moest worden gesloten. Dat willen we in Stadskanaal voorkomen. Vandaar onze vragen.'Volgens Serbanescu heeft Stadskanaal een volwaardig ziekenhuis nodig. 'Vorig jaar vond in het Refaja ruim 500 bevallingen plaats. Het kan toch niet zo zijn dat deze mensen in de toekomst naar Scheemda moeten? Of dat je voor een behandeling aan je enkel naar Emmen moet? Daar ageren we tegen.'Naast de schriftelijke vragen wil de SP de Knoalsters mobiliseren om een signaal af te geven richting Treant. 'We hebben vorige week ruim 1100 steunbetuigingen opgehaald en zijn van plan om meer acties in Stadskanaal te organiseren. Binnenkort organiseren we hiervoor een bijeenkomst.'