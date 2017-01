Lopend Vuur: Als Groninger ben ik trots op Eurosonic Noorderslag

Parkeergarages en hotels zijn vol, een tafeltje boeken in een restaurant is erg lastig en je kunt niet meer zomaar alle kroegen in.

Vier dagen lang is Groningen overgenomen door muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland. Goed voor de economie en het imago van Groningen, maar het is wel een stuk drukker dan anders.Ervaar je het als overlast of ben je juist blij met en trots op Eurosonic Noorderslag?