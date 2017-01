Live: Donar staat voor lastige opgave in Siberië

De basketballers van Donar spelen woensdagmiddag de vierde wedstrijd in de tweede poulefase van de Europe Cup. De ploeg van coach Erik Braal neemt het in het Russische Krasnojarsk op tegen de ongeslagen koploper van de poule, BC Enisey.

Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de knock-outfase van de Europe Cup. De beste nummers twee van de zes groepen voegen zich hier ook bij.Donar staat derde in groep P, één punt achter het Bulgaarse Lukoil Academic. Alleen wanneer de resterende drie wedstrijden gewonnen worden, hebben de Groningers nog een kans om door te gaan.Thuis verloor Donar met 76-84 van Enisey.De wedstrijd begint woensdag om 13.10 uur en is hieronder te volgen via een livestream op de site en app van RTV Noord.