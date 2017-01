Bijzonder fotofilter in Snapchat: 'Groningen, gezellige kutstad'

De populaire app Snapchat heeft opeens een wel heel bijzonder fotofilter. Wie nu in de stad Groningen een foto of video schiet, heeft de mogelijkheid om daar een filter met de tekst 'Groningen, gezellige kutstad' overheen te leggen.

Veel locaties hebben een of meerdere fotofilters, zodat gebruikers van de app eenvoudig met anderen kunnen delen waar ze zijn. Zo had Groningen bijvoorbeeld al langer een afbeelding van een Martinitoren in combinatie met de stadsnaam.Dit filter is nieuw, ontdekte Sikkom . RTV Noord-medewerker en fanatiek Snapchatter Rens van Stralen kijkt ervan op. 'Snapchat is streng met de controle op deze filters. Het is heel moeilijk om je filter goedgekeurd te krijgen. Het lijkt erop dat de Amerikanen de tekst niet snapten en gewoon maar goedkeurden. Hij is duidelijk door de controle geglipt.'Wie het filter heeft ingediend bij Snapchat, is onbekend. Van Stralen: 'De app doet niet aan bronvermelding. Als je filter is goedgekeurd, moet je het zelf melden als je wil dat mensen het weten.'Filters worden vaak gebruikt door toeristen, om hun vakantiebestemming te delen met vrienden die de app ook hebben. Wat dat betreft is de timing van het filter, middenin de Eurosonic Noorderslag -week, een beetje ongelukkig.