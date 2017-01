Denk mee over de nieuwe gemeentenaam

Vanaf 2019 vormen Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen een nieuwe gemeente. Maar hoe moet die gaan heten? Dat mogen de inwoners gaan bepalen.

De vier gemeenten hebben een prijsvraag uitgeschreven, suggesties doen voor de naam kan tot en met 7 februari. De naam moet Nederlands zijn, uit één woord bestaan en mag niet teveel lijken op andere plaatsen of gemeenten in het land. Tot nu wordt de nieuw te vormen gemeente in de volksmond Het Hoogeland genoemd.Uiteindelijk stelt een selectiecommissie een top drie samen, waarna alle inwoners van zestien jaar en ouder uit de vier gemeenten mogen stemmen. De winnende naam wordt in april bekend gemaakt. Voor de bedenker is er een prijs: hij of zij mag zeehonden vrijlaten op het wad.