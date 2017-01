Minder thuisblijvers en schoolverzuimers in stad Groningen

(Foto: RTV Noord)

De aanpak van de gemeente Groningen om het schoolverzuim terug te dringen werkt. Met name de groep langdurig thuiszitters is sterk afgenomen, van 92 leerlingen in het schooljaar 2014/2015 tot 54 leerlingen in 2015/2016.

Volgens wethouder Ton Schroor van onderwijs komt dit door de gezamenlijke aanpak van de stad met haar wijkteams. Het aantal verzuimmeldingen is met twaalf procent gedaald.



Daling in aantal vrijstellingen

Naast het verzuim heeft de stad Groningen vrijstellingen verleend aan kinderen die niet naar school kunnen. In 2014/2015 waren dat er 156, afgelopen schooljaar daalde dit aantal tot 117 leerlingen.



Verder werden er minder boetes uitgedeeld aan leerlingen die ongeoorloofd verzuimen. Het aantal leerlingen dat werd doorverwezen naar Bureau HALT, bleef nagenoeg gelijk.

