Politie doet geen onderzoek naar onthoofd schaap Stadskanaal

Niet het schaap in kwestie (Foto: Stephen Shellard/ Flickr CC)

Een lugubere vondst op een picknickplaats in Stadskanaal. Medewerkers van gemeentewerken vonden daar maandag aan de Unikenstraat een onthoofd schaap.

Het dier lag vlakbij een picknickplaats. Na de vonst brachten de gemeentewerkers het beest binnen bij Dierentehuis Ter Marse.



Los schapenhoofd

Annemieke Jansen van het dierentehuis: 'De gemeentewerkers waren bezig met opruimwerkzaamheden bij de picknickplaats. Ze zagen een afvalzak liggen met daarin een onthoofd schaap. De oormerken van de losse kop waren weggehaald, de buik was open gesneden en de ingewanden waren verwijderd.'



Jansen belde nadat het dier was binnengebracht meteen de politie.



Geen onderzoek

De politie doet op dit moment geen onderzoek, omdat er geen aanknopingspunten zijn: 'Als iemand aangeeft een schaap kwijt te zijn, kunnen we onderzoek doen. Het kan ook zijn dat een eigenaar van een schaap dit zelf heeft gedaan. Als er mensen zijn die er meer van weten, horen we dat graag.' Ook het Dierentehuis Ter Marse leert graag meer over de zaak.

Door: RTV Noord