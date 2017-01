Adorper kinderen krijgen sleutel van de kerk

Leerlingen van basisschool De Wierde in Adorp krijgen dinsdag de sleutel van de kerk in hun dorp. De kinderen worden daarmee 'sleutelbewaarders'. De Wierde is de zesde basisschool in onze provincie die de sleutel van een kerk krijgt.





De kerken die de stichting in zijn bezit heeft, worden beheerd door plaatselijke commissies. De SOGK hoopt dat door het sleutelbewaardersproject kinderen enthousiast worden voor een kerkgebouw en er een band mee krijgen.



