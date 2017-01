Noorden pakt de handschoen op: 'Wij nemen voortouw bij cultuurbeleid'

De drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen willen een 'experimenteerregio voor cultuur' worden.

De zeven partijen hebben woensdag een convenant ondertekend in het Fries Museum in Leeuwarden.De noordelijke overheden leggen de komende jaren zes ton per jaar extra op tafel voor de cultuursector. Onder het motto 'We the North' willen ze talent voor het Noorden behouden, een groter publiek trekken en het cultuuronderwijs versterken.Het plan is een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur dat niet het Rijk, maar 'stedelijke regio's' het voortouw moeten nemen voor cultuurbeleid. Volgens de Groningse wethouder Paul de Rook wordt het cultuuraanbod door de samenwerking 'groter, diverser en beter'.