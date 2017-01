Zanger Peter Schaap ('Adem mijn adem') maakt comeback

(Foto: RTV Noord)

'Adem mijn adem', 'De hoge heren van het dorp' en 'Vliegen als een vogel'. Midden jaren 70 waren het grote hits voor de Groninger zanger Peter Schaap. Daarna werd het stil rond de troubadour. Tot nu.

Want in de UnderCover Studio van Coos Grevelink in Zuidbroek legt Schaap momenteel de laatste hand aan een splinternieuw album. Dit voorjaar komt ie uit.



Hippe baard

YouTube en Spotify bestonden nog niet. Waar het toen om draaide was of je in TopPop stond, of te horen was op Hilversum 3. En dat overkwam de wat verlegen Groninger Peter Schaap.



Met een toen al hippe baard en zijn gitaar toerde hij avond aan avond door heel Nederland. Maar de lol ging er bij hem snel af. Het publiek vermaakte zich, maar hij kwam niet meer tot liedjes schrijven.



'Ik ben een kluizenaar'

'Dat grote succes paste niet bij wie ik ben, ik ben eigenlijk een beetje een kluizenaar', zegt Peter Schaap daar nu over. 'Het succes inspireerde me niet, integendeel. Mijn interesse in de muziek verdween omdat ik avond aan avond die hits moest spelen.'



En dus hing de troubadour zijn gitaar aan de wilgen. Schrijven bleef ie echter doen. Geen liedjes, maar boeken. Eerst jeugdboeken, tegenwoordig heeft ie succes met fantasy-romans.



Oude bandjes

Twee jaar geleden raakte Peter Schaap weer geïnteresseerd in liedjes. 'Nadat er een plank uit een kast was gevallen, kwam er een schoenendoos tevoorschijn met oude geluidsbandjes.'



Het bleken opnames uit de jaren 60, nog voor de tijd dat hij zijn grote successen vierde. 'Ik vond het leuk om dat terug te horen en tot mijn verrassing zat er best leuk spul tussen.' Het materiaal van die banden is het startpunt voor zijn nieuwste album.



Wat wordt de titel?

Onder leiding van Coos Grevelink werden de liedjes voor het nieuwe album in één dag opgenomen in de UnderCover Studio in Zuidbroek. De titel houdt Schaap nog even geheim. Wel wil hij kwijt dat er zestien liedjes op staan. Voor een deel gebaseerd op oud materiaal, aangevuld met nieuw werk. De nieuwe cd van Peter Schaap verschijnt dit voorjaar.

Door: RTV Noord Correctie melden