'Slapen in de kerk' gaat op herhaling

(Foto: Jan Been / RTV Noord)

Altijd al eens willen slapen in of bij een kerk. Het kan op vrijdag 20 januari in de kerk van Fransum. Het is de tweede keer dat de Stichting Oude Groninger Kerken dit evenement organiseert.

Afgelopen december werd het zogenoemde champing voor het eerst gehouden in de kerk van Oostum. Champing is een samentrekking van church en camping.

Het is overgewaaid uit Engeland.



