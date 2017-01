Vijfde aanhouding in ontvoeringszaak No Surrender

(Foto: Flickr / Jacob Hahury (creative commons))

De politie heeft een vijfde persoon aangehouden in de ontvoeringszaak van een oud-lid van motorclub No Surrender. De 28-jarige verdachte werd dinsdagavond in Groningen aangehouden.

Eerder werden al een 31 en 35-jarige man uit Groningen, een 26-jarige man uit Uithuizermeeden en een 28-jarige vrouw uit Eelde gehouden. Ze worden er van verdacht betrokken te zijn bij de ontvoering en mishandeling van een 47-jarige Groninger, begin november.

Door: RTV Noord Correctie melden