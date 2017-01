Weer twee aanhoudingen in ontvoeringszaak No Surrender

(Foto: Flickr / Jacob Hahury (creative commons))

De politie heeft opnieuw twee personen aangehouden in de ontvoeringszaak van een oud-lid van motorclub No Surrender. Woensdagmiddag werd in Groningen een 32-jarige man aangehouden, dinsdagavond werd al een 28-jarige verdachte aangehouden in dezelfde plaats.





Lees ook:

- Weer No Surrender-lid opgepakt in ontvoeringszaak

- Man belt aan bij wildvreemde: 'Help, ik ben ontvoerd!' Het totaal aantal aanhoudingen staat daarmee op zes. Eerder werden al twee mannen uit Groningen (31 en 35), een man uit Uithuizermeeden (26) en een vrouw uit Eelde (28) aangehouden. Ze worden er van verdacht betrokken te zijn bij de ontvoering en mishandeling van een 47-jarige Groninger, begin november.

Door: RTV Noord Correctie melden