Brandweerman Oldehove krijgt lintje

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Tiemen Baar uit Oldehove in vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Baar kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheid als ploegchef van de vrijwillige brandweer in Oldehove.

De 61-jarige Baar was achtendertig jaar lang in verschillende functies lid van het korps. De uitreiking van de onderscheiding vond plaats in de brandweerkazerne in Oldehove.









