Donar behaalt sensationele zege in Siberië

(Foto: FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar hebben voor een grote verrassing gezorgd in de Europe Cup door de koploper van de poule in Rusland te verslaan. In Krasnojarsk werd het 67-81 tegen BC Enisey. Hiermee grijpt Donar de laatste strohalm.

Donar begon uitstekend en stond na het eerst kwart al met tien punten voor (14-24). Bij rust stonden de Groningers zelfs met zestien punten voor (30-46).



Hele wedstrijd op voorsprong

Na het derde kwart was de voorsprong nog altijd aanzienlijk (54-64). In het laatste kwart werd de voorsprong zelfs weer uitgebouwd (67-81).



Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 20 punten, Chase Fieler maakte er 18.



Revanche op eerdere nederlaag

Thuis verloor Donar nog met 76-84 van Enisey. De Russen wonnen vervolgens ook van de andere twee tegenstanders in de poule, Lukoil Academic en Benfica.



De Groningers staan voorlopig tweede in de poule met zes punten uit vier wedstrijden. Koploper Enisey heeft een punt meer.



Knock-outfase in zicht

Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de knock-outfase van de Europe Cup, samen met de beste nummers twee van de zes groepen.



Volgende week dinsdag speelt Donar voor de Europe Cup in eigen huis tegen SL Benfica uit Portugal.

Door: RTV Noord