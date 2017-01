Rustige jaarwisseling kost Stad twintig mille

De jaarwisseling heeft de stad Groningen 20.000 euro gekost. De schade is veel minder dan het jaar daarvoor; toen was het schadebedrag nog 30.000 euro.

Burgemeester Peter den Oudsten is tevreden: 'Het is natuurlijk twintig mille teveel, maar het ziet er goed uit. Het is heel bescheiden.'De grootste schadepost is asfalt dat door brandjes of vuurwerk kapot is gegaan (6240 euro). Ook gazons en bomen liepen schade op, net als verkeersborden en afvalbakken.Volgens de gemeente was het een rustige jaarwisseling, zelfs rustiger dan voorgaande jaren. Wel waren er wat opstootjes in horecagelegenheden, een beroving en deed een aantal mensen aangifte van zakkenrollen. Daarvoor is asielzoeker uit een zogenoemd veilig land aangehouden.Overigens is de schade de laatste jaren flink gedaald. In 2006 kostte de jaarwisseling de gemeente nog 135.000 euro aan schade.