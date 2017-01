Groninger Belang houdt rijen verder gesloten

Er zijn verder geen lokale partijen die hun lidmaatschap van Groninger Belang hebben opgezegd. Dat zegt Hans Haze, bestuursvoorzitter van de partij.

Rond de partij die actief is in Provinciale Staten ontstond onrust, nadat Gemeentebelangen Westerwolde haar lidmaatschap van de provinciale partij opzegde . Volgens Hendrik Klap van Gemeentebelangen Westerwolde gebeurde dit omdat het bestuur van Groninger Belang had besloten het landelijk initiatief van Lokaal in de Kamer te steunen.Haze nuanceert die opmerking van Klap en zegt dat Groninger Belang de aangesloten raadsfracties nooit van advies in die richting heeft voorzien. 'Onze partij bestaat uit allerlei lokale partijen, die beslissen allemaal zelf of ze een landelijk initiatief voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen steunen.'Raadslid Hans Warink van Loppersum Vooruit kondigde op Facebook aan dat hij het lidmaatschap van zijn partij aan Groninger Belang ter discussie wilde stellen, om dezelfde reden als Klap. Na uitleg op de ledenvergadering van de partij, bond Warink in.'In de openingsspeech heb ik hier tekst en uitleg over gegeven en daarna draaide Hans bij', reageert Haze. 'Alle partijen spraken zich uit dat ze het bij het lokale willen houden. Dat gaat ook gebeuren, want nogmaals, dat bepalen ze zelf.'