Ultieme simultaantelling van trekvogels van Wad tot Robbeneiland

(Foto: Henk Zeeman)

Dertig landen, 1500 vogelliefhebbers en miljoenen watervogels. Van Robbeneiland tot aan 't Wad. Van Lauwersoog tot Kaapstad. Dat zijn de ingrediënten voor de grootste trekvogeltelling ter wereld.

Die begint komend weekend in het Waddengebied. Het is de tweede integrale en simultane vogeltelling langs de hele Oost-Atlantische trekroute. In 2014 werden vijftien miljoen vogels waargenomen.



Zwakke schakel

Tijdens die telling bleek dat de Waddenzee de zwakke schakel is in de route. De trekvogels die afhankelijk zijn van de Wadden deden het slecht in de tellingen. Vooral de vogels die ook broeden op het Wad bleken kwetsbaar.



De telling brengt in beeld hoe gezond de trekvogelpopulaties zijn, waar de belangrijkste overwinteringsplekken zijn en waar de knelpunten zitten.



Verrekijkers

Om goed te kunnen tellen zijn met name in Afrika honderden mensen opgeleid en gidsen, verrekijkers en telescopen verspreid. De eerste resultaten van de tellingen worden komende zomer verwacht.

