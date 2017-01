'Meer vrouwen hoogleraar is een goede zaak'

Het bericht dat minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs vijf miljoen euro beschikbaar stelt om meer vrouwen te laten promoveren tot hoogleraar, wordt met gejuich ontvangen door Floor Rink. Zij is zelf hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in diversiteit op de werkvloer.

'Het is een goede stap in de richting', zegt Rink. Zij vindt dat er juist niet naar kwantiteit wordt gekeken met deze plannen. 'Door zo'n signaal af te geven, kijk je juist naar kwaliteit. Er zijn een heleboel goede universitaire hoofddocenten die al lang tot hoogleraar benoemd hadden kunnen worden.'



Volgens Rink zijn er meer voordelen. De meeste hoofddocenten zijn vaak al langer in dienst bij een universiteit. 'Je weet dus precies wat je in huis haalt als je ze tot hoogleraar benoemt.'



Hardnekkig probleem

Honderd vrouwelijke hoogleraren erbij. Het is volgens de Groningse hoogleraar een goed begin, maar ook nog niet meer dan dat. 'Het is een hardnekkig probleem dat je niet in één keer oplost. Mensen zullen snel het gevoel hebben dat de ene groep ten koste gaat van een andere groep. In dit geval is dat niet zo, want deze vrouwen zijn langere tijd achtergesteld en we gaan vooral iets gelijktrekken.'



'Toch moet het ook niet te radicaal. We kunnen over een tijdje kijken hoe het verder moet, maar dit is een goed begin.'

