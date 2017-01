Hoog water: coupures gaan voor derde keer dicht

Opnieuw wordt er hoog water in de Dollard verwacht. De coupures in de dijk bij de haven van Delfzijl worden deze winter daarom voor de derde keer gesloten.

De waterstand die verwacht wordt is 3.20 meter boven NAP. Dat is twintig centimeter boven de krtitische grens. De coupures gaan om 21.00 uur dicht om twee uur 's nachts gaan ze weer open.Verder zet Rijkswaterstaat technisch adviseurs in bij de zeesluis te Farmsum om extra toezicht te houden.Door de harde wind kunnen mogelijk bepaalde bruggen in de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl niet meer worden bediend. Dit kan leiden tot stremmingen voor de scheepvaart. Per brug wordt een afweging gemaakt of deze bediend kan worden.Rijkswaterstaat houdt de verwachtingen voor vrijdag en zaterdag nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig maatregelen. De vorige twee keer dat de dijkgaten werden gesloten was het hoog water geen enkel probleem.