Oproep kleindochter heeft succes: jeugdliefde van opa is gevonden

Ze is gevonden, de jeugdliefde van opa Henk Haan uit Appingedam. Zijn 14-jarige kleindochter Dianne Mellema had de hulp van RTV Noord ingeroepen bij de zoektocht naar Aafje Kiel.

Dianne vroeg haar opa onlangs wat jeugdliefde is. Daar kon Haan wel een boekje over opendoen. Direct na de Tweede Wereldoorlog had hij 'vaste verkering' met Aafje uit Weiwerd en zij is nooit uit zijn gedachten verdwenen. Tot groot verdriet van Haan liep zijn relatie met Aafje stuk, nadat zij met haar ouders was verhuisd naar de Noordoostpolder.Dankzij tips van luisteraars en kijkers van RTV Noord is Aafje gevonden. Ze is enigszins overvallen door alles en wil het even laten bezinken. Mogelijik wordt vervolgd...