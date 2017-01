Op de Weenderstraat in Vlagtwedde zijn woensdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij is volgens de politie een persoon om het leven gekomen.

Het ongeval op de N976 tussen Vlagtwedde en Jipsinghuizen deed zich rond vier uur voor in een flauwe bocht in de buurt van de kruising met de Molenkampweg. De weg is afgezet.