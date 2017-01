EBBA Awards: drie grote acts over Groningen en Eurosonic

Groningen is momenteel het muzikale middelpunt van Europa. Woensdagavond werden de EBBA Awards uitgereikt aan tien veelbelovende Europese artiesten.

Vanuit de hele wereld komen platenlabels in Groningen kijken naar nieuw talent. Zo wonnen eerder onder meer Adele en Caro Emerald hier een award.We spraken met drie grote namen: Dua Lipa, Nathalie La Rose en de band Walking on Cars. Deze artiesten van de EBBA's zijn enthousiast over onze stad en over het Eurosonic-festival.Dua Lipa is waarschijnlijk de bekendste act dit jaar. Zij stond vorig jaar op Eurosonic en brak hierna wereldwijd door, het festival heeft haar leven behoorlijk op de kop gezet. En als je vannacht nog de stad in gaat, kom je haar misschien wel tegen.Nathalie La Rose valt dit jaar ook in de prijzen. Deze Nederlandse zangeres kun je kennen van haar hit 'Somebody', die ze samen met Jeremih opnam, en ze staat onder contract bij Flo Rida. Daar kwam ze niet zomaar terecht.De band Walking on Cars is bekend van de hit 'Speeding Cars'. De band is op tour geweest met The Script en heeft daardoor een grote fanbase opgebouwd. Het is de eerste award die de bandleden in ontvangst nemen en ze zijn er erg enthousiast over.