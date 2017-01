Appingedam krijgt schoolcampus voor hele regio

(Foto: RTV Noord (archief))

In Appingedam komt een schoolcampus waar alle middelbare scholen in Appingedam en Delfzijl zich gaan vestigen. De gebouwen worden aardbevingsbestendig gebouwd, laten de twee gemeenten samen met de schoolbesturen woensdag weten.

In het gebouw komen de vier middelbare scholen van het Eemsdeltacollege en een vestiging van het ROC Noorderpoort.



Vlakbij station

De schoolcampus - waar ruim tweeduizend leerlingen les gaan krijgen - komt aan de Pastorielaan in Appingedam. Dat is vlakbij het station en daarom de beste plek, blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat woensdag werd gepresenteerd. Op dit moment is daar ook al een locatie van het Eemsdeltacollege.



Niet één groot gebouw

Volgens Hans van der Molen, voorzitter van de raad van bestuur van die scholengemeenschap, wordt het niet één groot gebouw.



'Het worden drie verschillende gebouwen, zodat elke school herkenbaar blijft. Ook kunnen scholen goed met elkaar samenwerken. Denk aan het vmbo van het Eemsdeltacollege en het mbo van het Noorderpoort.'



34 miljoen bevingsgeld

Met de bouw van de campus is een investering van 55 miljoen euro gemoeid. Daarvan betaalt de NAM 14 miljoen en het Rijk (via de Nationaal Coördinator Groningen) 20 miljoen euro. Zonder dit geld was de bouw van de campus niet mogelijk geweest, blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek.



Feestje

'Als we alle schoolgebouwen die we nu hadden bevingsbestendig hadden moeten maken, hadden we veel geld verspild. Dan zouden we investeren in gebouwen die nu al te groot voor ons zijn. Het Noorderpoort zat met hetzelfde probleem. Daarom hebben we samen met elkaar opgetrokken', zegt Van der Molen.



'Één jaar geleden stond er nog niks op papier en nu een concreet plan. Het is een feestje vandaag.'



Doel: in 2020 klaar

Het is nog niet helemaal zeker dat de campus daadwerkelijk wordt gebouwd. Ook de gemeenteraden van Delfzijl en Appingedam moeten nog hun goedkeuring geven.



Van der Molen verwacht dat de gemeentes snel groen licht geven. 'Hopelijk kunnen we in 2020 de sleutels omdraaien en naar binnen.' Het komende halfjaar wordt het plan verder uitgewerkt.

Door: Martin Drent