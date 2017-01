Aankomende dirigenten geven leiding aan professionele musici

(Foto: RTV Noord)

Het is een van de krenten uit de pap voor een dirigent: leiding geven aan de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Studenten van het Prins Claus Conservatorium in Groningen krijgen deze week die kans.

Het landelijk bekende orkest is naar het Groningse conservatorium gekomen om zich te laten leiden door studenten. Docent Jos Pommer, zelf tientallen jaren dirigent geweest van de kapel, begeleidt de dirigenten in spe.



'Het allerhoogste niveau'

'Dit is heel anders dan wanneer je bij een amateurorkest aan het dirigeren bent', zegt student Arjan Gaasbeek. 'De meeste muzikanten zijn zelf ook dirigent. Het is het allerhoogste niveau. Dus je moet zorgen dat je wat te melden hebt.'



De kapel is het enige professionele orkest in Nederland dat is gespecialiseerd in 'lichte muziek'. Denk bijvoorbeeld aan pop- of filmmuziek. 'Het is alles behalve makkelijk. Complexe muziek, ritmisch', zegt Pommer.



Publiek welkom

Tot en met zaterdag duurt het project 'Full Size Conducting', waarbij ook het publiek welkom is. Dat het tijdens Eurosonic-Noorderslag valt is toeval. De dirigeerweek wordt voor de zeventiende keer gehouden.

